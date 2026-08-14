InPoint Commercial Real Estate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

InPoint Commercial Real Estate hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 9.8 Millionen USD, gegenüber 12.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20.75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch