InPoint Commercial Real Estate A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

InPoint Commercial Real Estate A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.39 USD gegenüber 0.160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20.75 Prozent auf 9.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InPoint Commercial Real Estate A 12.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch