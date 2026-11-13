Inpex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inpex hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 124.85 JPY. Im letzten Jahr hatte Inpex einen Gewinn von 58.72 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.12 Prozent auf 428.74 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 471.78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch