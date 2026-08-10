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10.08.2026 06:37:00
Inpex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Inpex veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 132.25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inpex 81.19 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.59 Prozent zurück. Hier wurden 498.69 Milliarden JPY gegenüber 511.97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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