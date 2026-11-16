Inox Wind präsentierte Quartalsergebnisse

Inox Wind hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.700 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.54 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch