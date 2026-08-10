Inox Wind informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inox Wind hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.37 INR gegenüber 0.590 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Inox Wind im vergangenen Quartal 8.14 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inox Wind 8.26 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch