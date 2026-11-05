INOX India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

INOX India veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7.32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INOX India noch ein Gewinn pro Aktie von 6.70 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.56 Milliarden INR gegenüber 3.58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch