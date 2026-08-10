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10.08.2026 06:37:00
Inox Green Energy Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Inox Green Energy Services präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Inox Green Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.580 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inox Green Energy Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22.97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 432.9 Millionen INR im Vergleich zu 562.0 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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