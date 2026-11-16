Inox Green Energy Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inox Green Energy Services veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.740 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.32 Prozent auf 887.2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 858.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch