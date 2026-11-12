Inovio Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Inovio Pharmaceuticals hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Inovio Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.870 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch