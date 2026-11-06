|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 21:32:47
Inogen Stock Drops 14% As Q3 Loss Triples
(RTTNews) - Inogen, Inc. (INGN) is down 14.04 percent, losing $0.95 to $5.82 on Friday. The decline follows the company's third-quarter results, which showed its net loss widening to $16.16 million, or $0.61 per share, from $5.29 million, or $0.20 per share, a year earlier. Revenue declined 2.4 percent to $77.19 million from $79.09 million. The company also recorded a $10.56 million impairment charge during the quarter.
The stock is currently trading at $5.82, compared with the previous close of $6.77 on the Nasdaq. It opened at $5.45 and recorded a day's range of $5.05 to $6.35. Trading volume stands at approximately 563,463 shares, above the average volume of 305,714 shares.
Inogen has a 52-week trading range of $5.05 to $7.67. For the first nine months of 2026, the company reported a net loss of $28.33 million, or $1.05 per share, compared with a net loss of $15.62 million, or $0.59 per share, in the corresponding period last year. Revenue for the nine-month period increased to $233.12 million from $226.73 million.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Inogen Inc
|
04.11.26
|Ausblick: Inogen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Inogen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Inogen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Inogen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Inogen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Inogen Inc
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.