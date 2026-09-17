Innsuites Hospitality Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Innsuites Hospitality Trust hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch