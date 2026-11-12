Innovotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Innovotech lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.7 Millionen CAD – eine Minderung von 48.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch