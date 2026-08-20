Innovotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Innovotech hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.7 Millionen CAD – eine Minderung von 30.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch