Innoviz Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Innoviz Technologies veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Innoviz Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.080 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.1 Millionen USD – eine Minderung von 20.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch