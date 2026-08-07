Innoviz Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Innoviz Technologies stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Innoviz Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innoviz Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.1 Millionen USD im Vergleich zu 9.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch