Innoviva präsentierte Quartalsergebnisse

Innoviva hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.03 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1.08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.51 Prozent auf 109.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 111.3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch