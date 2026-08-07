Innoviva hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Innoviva hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 123.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Innoviva 103.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch