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28.08.2026 06:37:00
Innovita Biological Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Innovita Biological Technology A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.220 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innovita Biological Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54.05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31.9 Millionen CNY im Vergleich zu 69.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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