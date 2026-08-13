Innovision: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Innovision hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 6.21 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Innovision mit 6.21 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.64 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch