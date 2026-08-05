Innovex International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Innovex International lud am 03.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Innovex International 0.220 USD je Aktie verdient.

Innovex International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 224.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch