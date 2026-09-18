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18.09.2026 06:37:00
Innovative präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Innovative lud am 15.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Innovative hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.010 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.060 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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