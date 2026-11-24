Innovative International Acquisition A gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innovative International Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.0 Millionen USD im Vergleich zu 2.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch