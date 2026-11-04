Innovative Industrial Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Innovative Industrial Properties hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.36 Prozent auf 64.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch