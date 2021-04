Innovative Funklösungen für die Fabrikautomation - CoreTigo auf der Hannover Messe Industrie 2021

Die standardisierten und zertifizierten IO-Link Wireless Produkte von CoreTigo ermöglichen es Maschinenbauern, Systemintegratoren und Automatisierungs-Geräteherstellern, auf die Anforderungen von Industrie 4.0 bestens vorbereitet zu sein, die eine intelligente, drahtlose Kommunikation in der Fabrikautomatisierung erfordert.

NETANYA, Israel, 9. April, 2021 /PRNewswire/ -- CoreTigo, der weltweite Anbieter industrieller Wireless-Kommunikations-Lösungen, präsentiert den virtuellen Besuchern der HMI (Hannover Messe Industrie) die komplette Systemwelt seiner IO-Link Wireless Lösungen für die Fabrikautomation. In den vergangenen Jahren hat CoreTigo eine komplette IO-Link Wireless-Produktlinie entwickelt, die eine durchgängige, drahtlose Kommunikationslösung für industrielle Anwendungen abbildet. Dieses Portfolio wird stetig um neue IO-Link Wireless Geräte erweitert. Alle CoreTigo Lösungen, ob als fertiges Gerät oder als SOM Modul, sind für den Einsatz in der rauen Fabrikumgebung ausgelegt.

Intelligente Maschinen: Die Lösungen von CoreTigo werden für die verschiedensten Applikationen in der Fabrikautomation genutzt und erobern weltweit den Markt. Die Fachmedien der Industrie berichten über die herausragenden, fortschrittlichen Anwendungen, die sich durch den Einsatz der hochverfügbaren CoreTigo IO-Link Wireless Lösungen für die smarte Vernetzung und somit die Bewegungssteuerung und Zustandsüberwachung der Maschinen und Anlagen ergeben. Hier sind u.a. die folgenden Artikel zu nennen: Das Internet of Business Magazin bezeichnet IO-Link Wireless als Schlüssel zur OT-IT-Konvergenz, das Digital Engineering Magazin benennt die CoreTigo Evaluation- und Development-Einsteigersets als Schlüssel für den Eintritt in die drahtlose Industriewelt, über die Möglichkeiten für die Automatisierungsindustrie und den unkomplizierten Aufbau eines IO-Link Wireless Netzwerkes, die Anpassung/ Verwandlung von Standardsensoren zu IO-Link Wireless Komponenten, mit der TigoBridge und dem TigoMaster, berichten das etz-Magazin in der Ausgabe 4/2021 sowie das Industrial Communication Journal in der Aprilausgabe. Weitere interessante Berichte, z.B. über die Koexistenz von IO-Link und IO-Link Wireless und die zukunftsweisenden Applikationen von Firmen, die auf die IO-Link Wireless Technologie von CoreTigo setzen, werden in den kommenden Tagen/Wochen erscheinen. Über die Zusammenarbeit von CoreTigo mit Maschinenbauern berichten auch MASCHINENBAU-direkt.de, News Online 24, infoPLC.

Die Lösungen von CoreTigo überzeugten auch bei verschiedenen digitalen Veranstaltungen. Die Innovationen des Unternehmens CoreTigo wurden u.a. bei "MittelstandGoes Israel" hervorgehoben; eine Veranstaltung, die vom Mittelstands-Bund (DMB), der AHK und NRW Global Business organisiert wurde. Ausserdem moderierte CoreTigo den Roundtable, "From Wired to Wireless Factory Automation", auf dem Industry 4.0 Global Leaders Summit 2020 und war mit dem Vortrag, "How IO Link Wireless is Transforming Wireless Factory Communication", auf der SPS Messe (Smart Production Solutions) 2020 vertreten. Im Anschluss an diesen Vortrag wurde den Zuhörern/Anwendern, im Rahmen eines IO-Link Wireless Workshops, die Möglichkeit gegeben, sich mit der IO-Link Wireless Technologie vertraut zu machen.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen: Besuchen Sie uns virtuell auf der HMI 2021 und vereinbaren Sie einen Termin mit den Vertretern von CoreTigo. Bitte verwenden Sie das folgende Formular auf der CoreTigo Webseite für eine Terminvereinbarung: https://www.coretigo.com/contact-us/

Über IO-Link Wireless

IO-Link Wireless ist ein deterministisches, hochzuverlässiges und skalierbares, universelles Funkkommunikationsprotokoll, mit einer Latenz von 5ms. Es basiert auf dem IO-Link IEC 61131-9-Standard und wurde speziell für die Fabrikautomation entwickelt, wobei IO-Link Wireless mit anderen Funk-Netzwerken koexistiert.

Über CoreTigo

CoreTigo ist der führende Hersteller im Bereich der hochverfügbaren, drahtlosen Kommunikationstechnologien für den Industriemarkt. CoreTigo denkt bestehende Netzwerk- und Konnektivitäts-Lösungen radikal neu. Durch die Neuerfindung bestehender Netzwerk- und Konnektivitäts-Konzepte reduzieren unsere Lösungen die Komplexität industrieller Automatisierungssysteme, ermöglichen den flexiblen Zugriff auf wertvolle Daten für Business-Intelligence und -Analytics Anwendungen, fördern modulare und adaptive Fertigungslösungen und steigern die betriebliche Effizienz.

Die CoreTigo Technologie basiert auf dem IO-Link Wireless-Standard und schafft eine vernetzte, interoperable Industriewelt, die hochverfügbar, modular, skalierbar und kostengünstig ist.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1483962/CoreTigo.jpg