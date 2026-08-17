Innovative Eyewear vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Innovative Eyewear hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Innovative Eyewear 1.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 74.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch