Innovative Eyewear: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Innovative Eyewear hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Innovative Eyewear ein EPS von -0.380 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50.75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch