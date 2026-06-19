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19.06.2026 06:37:00
Innovative Designs zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Innovative Designs präsentierte in der am 17.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Innovative Designs ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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