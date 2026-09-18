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18.09.2026 06:37:00
Innovative Designs gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Innovative Designs hat am 16.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Innovative Designs einen Umsatz von 0.6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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