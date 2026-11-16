Innovation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Innovation veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 61.67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -31.430 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1.56 Milliarden JPY, gegenüber 1.78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch