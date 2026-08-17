Innovation präsentierte Quartalsergebnisse

Innovation hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 19.76 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innovation -70.290 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.48 Prozent zurück. Hier wurden 1.47 Milliarden JPY gegenüber 1.59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch