Innovassynth Investments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Innovassynth Investments hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.16 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Innovassynth Investments -1.590 INR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch