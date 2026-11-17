Innovana Thinklabs hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Innovana Thinklabs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.18 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 446.1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 327.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch