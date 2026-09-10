InnovAge: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

InnovAge lud am 08.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresviertel hatte InnovAge -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 262.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte InnovAge einen Umsatz von 221.4 Millionen USD eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.020 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte InnovAge -0.220 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.93 Prozent auf 989.71 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 853.70 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch