InnovAge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

InnovAge gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 264.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 236.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch