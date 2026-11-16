Innova Captab präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Innova Captab veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 7.41 INR. Im letzten Jahr hatte Innova Captab einen Gewinn von 5.18 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.96 Milliarden INR – ein Plus von 30.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Innova Captab 3.80 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch