Innova Captab legte Quartalsergebnis vor

Innova Captab hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7.71 INR gegenüber 5.42 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33.94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch