INNOTECH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

INNOTECH hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 259.78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte INNOTECH 29.63 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INNOTECH im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch