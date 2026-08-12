INNOTECH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

INNOTECH hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 99.37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14.16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.00 Milliarden JPY – ein Plus von 48.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INNOTECH 9.46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch