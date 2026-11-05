Innospec präsentierte Quartalsergebnisse

Innospec lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Innospec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.520 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 473.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 441.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch