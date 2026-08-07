Innospec legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innospec hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1.25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Innospec noch ein Gewinn pro Aktie von 0.940 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 491.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 439.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch