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26.08.2026 06:37:00
innoscripta SE Inhaber-Akt hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
innoscripta SE Inhaber-Akt hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.63 EUR gegenüber 0.510 EUR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 22.8 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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