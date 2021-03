Innophys lance la combinaison robotique portable d'aide au travail « MUSCLE SUIT Every » en France et en Espagne

TOKYO, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- Innophys Co., Ltd. (ci-après dénommée « Innophys ») a lancé le 1er mars en France et en Espagne la combinaison robotisée portable « MUSCLE SUIT Every ».

(Photo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102261529/_prw_PI1fl_zU2T6ytx.jpg )

La société basée à Tokyo a commercialisé le produit sur les marchés français et espagnol dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la vente de la série MUSCLE SUIT à l'étranger. Innophys estime que la demande pour ce produit continuera de croître partout dans le monde, car elle s'appuie sur sa mission qui consiste à s'assurer que les gens mènent une vie autonome.

L'entreprise part du principe que la demande potentielle de combinaisons d'aide au travail est relativement forte dans les pays membres de l'Union européenne (UE), car la plupart des gens sont conscients de la nécessité de protéger les travailleurs dans la région.

La demande en soins infirmiers devrait augmenter en France et en Espagne, où le vieillissement de la population active, en particulier dans les secteurs manufacturier, logistique et agricole, s'est accéléré ces dernières années, parallèlement au vieillissement de l'ensemble de la population. En particulier, Innophys voit une demande potentiellement forte pour son produit dans le secteur agricole en France, connue comme le plus grand pays agricole de l'UE.

Dans ces circonstances, Innophys s'est associée à des agents de vente locaux pour commercialiser le produit en France et en Espagne.

- Innophys a lancé son site Web mondial officiel MUSCLE SUIT Every en plusieurs langues, dont le français et l'espagnol, à l'occasion de la sortie du produit en France et en Espagne.

Site mondial officiel de « MUSCLE SUIT Every » (y compris en français et en espagnol)

https://innophys.net/musclesuit/

Informations sur les bureaux de vente à l'étranger

https://innophys.net/musclesuit/contact/

À propos de MUSCLE SUIT Every (*)

MUSCLE SUIT Every est une combinaison robotisée destinée à aider les mouvements, comme soulever une personne ou un objet lourd, et à alléger la charge sur le dos du travailleur. La capacité de MUSCLE SUIT Every d'aider les gens s'élève à 25,5 kgf et il ne pèse que 3,8 kg.

(Photo 2 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102261529/_prw_PI2fl_7ZhjYX6k.jpg )

À la fin de 2020, plus de 16 000 unités de la série MUSCLE SUIT avaient été vendues. L'appareil peut être utilisé sur différents sites de travail, notamment dans la fabrication, l'agriculture, les soins infirmiers, la logistique et la construction, car son muscle artificiel utilise de l'air comprimé pour fournir une force d'assistance sans avoir recours à l'énergie électrique.

(*) MUSCLE SUIT Every a obtenu le marquage CE en décembre 2020.