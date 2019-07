innogy startet Frankreich-Geschäft mit E-Mobilität

Die RWE -Tochter setzt darauf, dass im Nachbarland viele Unternehmen ihre Fuhrparks erneuern und entsprechend Ladeinfrastruktur aufbauen wollen, wie der Konzern in Essen mitteilte. Die innogy SE will von Paris aus sowohl Neukunden gewinnen als auch Bestandskunden sichern.

Das Geschäft mit E-Autos sowie intelligenten Hardware- und Software-Produkten hat das Energieunternehmen seit Jahresbeginn in eine konzerneigene, 100-prozentige Tochtergesellschaft ausgelagert, die innogy eMobility Solutions in Dortmund. Nach eigenen Angaben betreibt der Technologieanbieter in Deutschland das bislang grösste zusammenhängende öffentliche Ladenetzwerk. Weltweit sind es laut einem Unternehmenssprecher 34.000 Ladepunkte, vor allem in den USA und Grossbritannien. In Frankreich wird nun Jean-Thierry Schüler neuer Geschäftsführer der innogy eMobility Solutions.

"Das Thema Elektromobilität nimmt in unserem westlichen Nachbarland zunehmend Fahrt auf", erklärte der deutsche Vertriebs- und Marketingleiter der innogy-Tochter, Stefan von Dobschütz, die Entscheidung. "Zahlreiche französische Fahrzeugbauer bieten elektrisch betriebene Autos an. Grosse Infrastruktur-Provider intensivieren den Aufbau von Ladesäulen." Langfristig hofft das Unternehmen, seine Ladelösungen für Elektroautos europaweit starten zu können, so der Sprecher.

BERLIN (Dow Jones)