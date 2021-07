INNOGEC volet général de nouveau prêt à accepter des demandes

QUÉBEC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Filaction, PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, Fondaction et la Caisse d'économie solidaire Desjardins annoncent la reprise des activités d'INNOGEC-général. Mis en place en partenariat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, INNOGEC permet aux entreprises d'économie sociale du Québec de bénéficier de services conseils accessibles pour des interventions d'aide stratégique.

Depuis le lancement d'INNOGEC en 2017, 112 entreprises de l'économie sociale ont pu bénéficier de services professionnels de conseils. Près d'un million de dollars a ainsi été accordé en subventions pour un coût total d'interventions de plus de 4 millions de dollars.

Les services visés par INNOGEC sont larges, couvrant des activités de planification stratégique, de plan d'affaires, de diagnostics organisationnels, d'études de marché, ou encore de communications. Il s'agit d'opérations ponctuelles au service du développement des entreprises utilisatrices.

INNOGEC a reçu l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour 50 % de son financement.

Il offre un soutien sous forme de subventions d'une valeur pouvant contribuer à réduire jusqu'à 40 % des frais d'honoraires de consultants, pour une contribution maximale de 15 000 $ par projet. L'allocation sera accordée sous présentation d'une demande à partir du site internet www.filaction.qc.ca/innogec, selon les critères suivants : l'apport réel du projet au développement de l'entreprise demanderesse, la pertinence de son projet, l'impact social attendu, la démonstration de la capacité de compléter le financement total ainsi que le nombre de demandes reçues.

« On veut que les entreprises collectives tirent profit de la relance économique pour accroître leur niveau d'innovation. C'est l'un des objectifs de notre gouvernement avec le Plan d'action gouvernemental en économie sociale. La reprise des activités d'INNOGEC renforcera également le savoir-faire et l'expertise des entreprises collectives au Québec. Elles bénéficient maintenant de toutes les ressources nécessaires pour stimuler le développement économique dans l'ensemble des régions. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Filaction est fier de contribuer au développement de l'économie sociale du Québec. INNOGEC a démontré au cours des dernières années la nécessité pour les entreprises collectives de bénéficier d'une aide technique pour les accompagner dans le développement de leurs activités. »

Milder Villegas, directeur général de Filaction

« INNOGEC est une aide concrète dédiée aux entreprises collectives. L'annonce de son renouvellement est une excellente nouvelle pour ces dernières qui disposeront d'expertises supplémentaires pour répondre à des enjeux spécifiques. Le réseau PME MTL est fier de les accompagner dans le développement de leurs projets d'affaires. »

Jean François Lalonde, directeur général de PME MTL Centre-Est au nom du réseau PME MTL.

« L'économie sociale est indissociable de la relance économique durable et inclusive qui s'amorce à Montréal. INNOGEC et les entreprises d'économie sociale contribuent à développer un écosystème économique diversifié dans notre métropole. Notre administration est déterminée à mettre en place des conditions gagnantes pour une relance forte pour tous les secteurs d'activité. Avec ses services professionnels de conseils en gestion et en gouvernance, le programme INNOGEC apporte une aide complémentaire et précieuse aux coopératives et aux organismes à but non lucratif et participe directement à la relance économique de Montréal. »

Luc Rabouin, élu responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La Caisse d'économie solidaire est très enthousiaste à l'idée d'orienter à nouveau ses membres vers INNOGEC. Cette initiative contribue au renforcement et au perfectionnement des compétences en gestion et des capacités des entrepreneurs collectifs du Québec, souligne Marc Picard, directeur général de la Caisse. Notre institution financière compte plus de 3 500 membres entreprises collectives, qui l'ont choisie pour son expertise, sa créativité ainsi que son sens de l'initiative et de l'engagement dans le cadre de nombreux projets partenariaux comme celui du fonds INNOGEC. »

« Fondaction a toujours encouragé l'entrepreneuriat collectif, car c'est un maillon essentiel de l'économie du Québec. Nous sommes fiers de participer à la vitalité de ce secteur, notamment par l'entremise d'Innogec, qui a très justement ciblé la gouvernance et la gestion des entreprises collectives comme un levier de croissance pour ces organisations », souligne Dominique Chaussé, chef adjointe de l'investissement à Fondaction.

À propos de Filaction

Filaction est un fonds d'impact qui investit dans des PME québécoises qui respectent les grands principes du développement durable. En misant sur des projets économiquement efficaces, socialement équitables et respectueux de l'environnement, Filaction contribue à faire avancer l'économie du Québec. Filaction privilégie l'inclusion financière, la valorisation et le développement des territoires, l'agro-alimentaire durable, la lutte aux changements climatiques ainsi que l'économie sociale et solidaire. Filaction a été créé en 2001 à l'initiative de Fondaction, d'où proviennent ses capitaux investis. Pour en savoir plus : www.filaction.qc.ca.

À propos de PME MTL

PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, offre un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs privés et d'économie sociale se situant sur l'île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils en gestion et l'octroi de financement. Véritable catalyseur en développement de l'entrepreneuriat, PME MTL travaille de concert avec un vaste réseau de partenaires et agit comme lieu de convergence entre les entrepreneurs et les différents experts, intervenants, gestionnaires de programmes et d'aides financières.

À propos de la Caisse d'économie solidaire

La Caisse d'économie solidaire Desjardins, spécialisée en investissement responsable, est le centre d'expertise en financement de coopératives et d'OBNL partout au Québec. Elle investit une grande partie de l'épargne qui lui est confiée - plus de 800 millions de dollars - en économie sociale, et ce, partout au Québec. Son engagement en fait la principale institution financière, spécialisée en économie sociale au Québec. caissesolidaire.coop

À propos de Fondaction

Précurseur en finance durable depuis 25 ans, Fondaction rassemble les personnes qui se mobilisent pour la transformation positive de la société, en agissant pour rendre l'économie québécoise plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagés pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 2,96 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Filaction