INNOCEAN WORLDWIDE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

INNOCEAN WORLDWIDE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

INNOCEAN WORLDWIDE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 659.90 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 713.00 KRW je Aktie gewesen.

INNOCEAN WORLDWIDE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 510.93 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 491.53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch