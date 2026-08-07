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07.08.2026 06:37:00
INNOCEAN WORLDWIDE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
INNOCEAN WORLDWIDE hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 806.38 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 491.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
INNOCEAN WORLDWIDE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 499.05 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 519.04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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