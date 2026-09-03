InnoCan Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

InnoCan Pharma veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat InnoCan Pharma in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25.05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.3 Millionen CAD im Vergleich zu 9.7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch