Inno: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Inno hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.70 USD. Ein Jahr zuvor waren -144.000 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Inno mit einem Umsatz von insgesamt 2.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 89.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch