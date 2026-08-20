Inner Mongolian Baotou Steel Union: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Inner Mongolian Baotou Steel Union lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig standen 14.72 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inner Mongolian Baotou Steel Union 15.59 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch